Gemaskerde anti-vaxxers bestormen school, gijzelen onderwijzer wegens coronamaatregelen

In Aiginio, een gemeente in het noorden van Griekenland, hebben vijf anti-vaxxers een schoolgebouw bestormd, de hoofdonderwijzer geketend met handboeien en ontvoerd. Ze beschuldigden hem van ‘ongrondwettelijke’ maatregelen tegen de pandemie. The Greek Reporter spreekt van een incident zonder precedent dat werd uitgevoerd door geüniformeerde leden van een groepering die zich Bewakers van de Grondwet noemt.

Volgens lokale media waren er zo’n twaalf leden van de groep naar de school gekomen om 8 uur in de ochtend. Ze drongen het gebouw binnen, boeiden de hoofdonderwijzer en sleurden hem met geweld een auto in. Vervolgens brachten ze de directeur naar het politiebureau en vroegen agenten de man te arresteren wegens “schending van de grondwet”. De agenten gaven aan dat verzoek geen gehoor en arresteerden direct de anti-vaxxers.

De groepering had de school al eerder lastig gevallen. De politie was daarvan op de hoogte. Vorige week nog waren leden van de groepering een testlocatie binnengevallen om “controles” uit te voeren. Bewakers van de Grondwet komt vaker in het nieuws wegens agressieve acties. De groep bedient zich van nationalistische en religieuze symbolen, uniformen, ‘patrouillewagens’ en exploiteert onder de titel ‘ministerie van geneesmiddelen’ winkels waar kruidendrankjes worden verkocht die zogenaamd bescherming bieden tegen corona. Eerder verdienden ze geld aan een spray die tegen het virus zou beschermen. Deze week deed de politie invallen in zo’n winkel in een onderzoek naar fraude en oplichting. De groep zou verbonden zijn aan een beruchte oplichter die tijdens de Griekse crisis met valse waardepapieren trachtte politieke macht te kopen.

Leerkrachten lopen in Griekenland wel vaker risico op agressie van anti-vaxxers. In september kreeg een onderwijzeres klappen van een anti-vaxxer omdat ze aan zijn ongevaccineerde kind het resultaat van een zelftest had gevraagd. Volgens The Greek Reporter weigert ongeveer een op de vier Grieken het vaccin omdat ze er bang voor zijn gemaakt of zijn wijsgemaakt dat de pandemie niet bestaat.

