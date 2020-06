Gemaskerde mannen op boot Griekse kustwacht vallen vluchtelingen aan

Gemaskerde mannen op een boot van de Griekse kustwacht, waren begin deze maand betrokken bij een aanval op een boot met vluchtelingen. Dat blijkt uit een analyse van Bellingcat. Het onderzoekscollectief, dat bij dit onderzoek samenwerkte met Lighthouse Reports, ARD en Der Spiegel, bestudeerde een video die is gemaakt vanaf de aangevallen vluchtelingenboot.

De mannen die de aanval op de vluchtelingenboot uitvoerden, hadden vermoedelijk goed nagedacht hoe ze hun identiteit konden verhullen. Ze droegen niet alleen gezichtsbedekking, maar ook verschillende kleding. Ook spraken ze geen woord tijdens de aanval.

Een van de mannen droeg wel kleding die sterk doet denken aan de standaardkleding van de Griekse kustwacht. Verscheidene onderdelen van de boot, zoals een metalen rek en een embleem, zijn bovendien uniek voor de boten van de Griekse kustwacht, stelt Bellingcat vast. Verder onderzoek wijst uit dat een van die boten op dezelfde dag ook in de buurt was van de plek waar de aanval plaatsvond.

Getuigen verklaren al langer dat mannen op dergelijke boten aanvallen uitvoeren op vluchtelingenschepen die tussen Turkije en Griekenland varen. Ze intimideren de vluchtelingen, dringen de bootjes terug richting Turkije of confisqueren hun motoren. Dat is in strijd met nationaal en internationaal recht.

De Griekse overheid heeft altijd ontkend dat de kustwacht betrokken is bij het aanvallen of ‘terugduwen’ van boten met vluchtelingen. Een woordvoerder van de Griekse kustwacht verklaart tegenover Belling Cat dat medewerkers nooit volledige gezichtsbedekking dragen als ze aan het werk zijn.