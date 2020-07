Gematigde boeren nemen afstand van extremisten Farmers Defence Force

De geradicaliseerde boeren die zich hebben verenigd in Farmers Defence Force (FDF), hebben voor woensdag weer een landelijke actiedag aangekondigd. Nederlanders kunnen die dag maar beter thuiswerken, waarschuwt de organisatie.

Maar namens wie voert FDF eigenlijk actie? Niet uit naam van alle boeren, zo blijkt uit een rondgang van RTV Noord. De regionale omroep sprak met drie gematigde Groningse boeren die niet meedoen met het protest. Zo vindt melkveehouder Arjen de Boer dat de acties van FDF veel te ver gaan.

‘Sommige acties zijn nadelig voor ons’, zegt hij. ‘Schandalig soms.’ Het is volgens hem slecht voor het imago van de landbouw als mensen in de file moeten staan omdat boeren de snelweg blokkeren. ‘Daar moeten ze echt mee stoppen. Eén keer is leuk, twee keer begrijpen we nog wel. Maar het gaat van kwaad tot erger. Er komt ellende van.’

Zijn collega’s Martin Wiersema en Alex Datema laten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. “Ik ben meer van de vergadertafels dan van de acties”, stelt Datema. “Ik denk dat het verstandig is om in goed overleg te gaan met de politiek”, meent Wiersema.

Uit een peiling van EenVandaag bleek vorige week dat 55 procent van de Nederlanders wil dat de boeren stoppen met hun acties. “De agressieve en ontwrichtende manier van protesteren kan echt niet. Aanvankelijk had ik veel begrip voor de boeren, maar het is een keer genoeg geweest”, aldus een van de respondenten.