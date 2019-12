Gematigde boeren willen wel rekening houden met biodiversiteit en klimaat

Een groep gematigde boeren heeft zich verenigd in de ‘boerenraad’. Zij willen “werken aan meer biodiversiteit en aan klimaatbestendige landbouw”, vertellen zij aan dagblad Trouw. Daarmee onderscheiden zij zich nadrukkelijk van de geradicaliseerde boeren die de afgelopen maanden volop in het nieuws kwamen met de intimidatie van politici, wetsovertredingen en tractorblokkades.

“We willen met de boerenraad uitstralen dat we de toekomst wél zien zitten: yes, we can!” (…) “Ik denk dat er een toekomst is voor een natuurinclusieve, sociale landbouw mét verdienvermogen”, zegt Geert van der Veer. Alex Datema en Van der Veer voelen ongemak bij de aanblik van de tractorblokkades van de afgelopen tijd. “Ik begrijp het ongenoegen en het gevoel van onmacht bij boeren”, zegt Datema. “Er ontstaan telkens nieuwe kwesties, zoals nu de stikstofcrisis. Maar het helpt volgens mij niet om boos rond te rijden op je tractor zonder duidelijk te weten wat je dan wél wilt.”