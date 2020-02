Gematigde boerin neemt afstand van Farmers Defence Force

Varkenshouder Annechien ten Have heeft op Twitter afstand genomen van Farmers Defence Force (FDF), nadat de club van geradicaliseerde boeren woensdag in een verklaring dreigementen had geuit aan het adres van gesprekspartners van minister Carola Schouten die de sector “als een Judas” zouden willen verraden. “Er is maar één club die de zaken voor de boeren regelt en dat zijn de boeren in het Landbouw Collectief zelf! Back off!!!”, schreef FDF.

De dreigementen schoten niet alleen het kabinet, maar ook Ten Have in het verkeerde keelgat. “De maat is vol”, schreef ze op Twitter. “De woorden die FDF gebruikt, zijn intimiderend. Het zal me wel niet in dank worden afgenomen, maar dit kan echt niet.” FDF heeft inmiddels excuses gemaakt ‘voor de verkeerde woorden’.

De maat is vol! Ik distantieer me van deze mensen. Dit brengt grote schade aan de #boeren en de #agrarische sector. Nuchter #boerenverstand is zoek. Tijd om dit openlijk te zeggen. Om hier uit te komen moet er gepraat worden. En koers uitzetten. Blik op de #toekomst! #FDF pic.twitter.com/aWPqGnaXEp — Annechien ten Have (@PiggyPower1) February 5, 2020