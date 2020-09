Gemeenteraadslid: miljoenenwinst jeugdzorgbedrijf moet terug naar gemeenschap

Het Groninger GroenLinks-raadslid Jasper Been heeft ontdekt hoe een jeugdzorgbedrijf gemeenschapsgeld gebruikt om miljoenenwinst te boeken voor de aandeelhouders. Team050 sluisde zo in 2018 maar liefst 1,8 miljoen aan inkomsten uit gemeenschapsgeld door naar de eigenaren. Dat is niet in overeenstemming met wat het bedrijf beloofde. Been kwam in actie nadat de journalistieke onderzoekssite Follow The Money de winstmarges van zorgaanbieders onthulde.

Team050 beloofde na die onthulling dat de bijna twee miljoen euro terug zou vloeien naar de sector. Been, naast raadslid ook student economie, heeft daarop de jaarrekening doorgespit en constateert dat daar niks van terecht is gekomen. Er is weliswaar zes ton in een fonds gestort maar daar is slechts een ton van besteed, zegt hij tegen RTV Noord.

Het stoort Been dat Team050 hun eerdere woorden niet nakomt en dat ze nu opnieuw hetzelfde kunstje toepassen; winst uitkeren aan aandeelhouders. De directeur en eigenaar van het bedrijf is één van de aandeelhouders die er met de winst vandoor gaat. Wat het bedrijf doet is volgens het raadslid niet illegaal, maar in de ogen van Been wel laakbaar. ‘Als je als directeur eerder zegt dat je de winst gaat herinvesteren in de sector, maar dat vervolgens niet doet dat concludeer ik dat ze bullshit verkondigen. Kom er dan gewoon voor uit dat je winst wil maken.’

Het gaat om gemeenschapsgeld dat door de gemeente aan de commerciële bedrijven wordt uitgegeven. Volgens de landelijke politiek zou door die zogenaamde marktwerking de zorg goedkoper worden. In de praktijk komt het er ook op neer dat gemeenschapsgeld verdwijnt in de zakken van handige particuliere ondernemers.

GroenLinks heeft samen met SP en ChristenUnie de zaak aangekaart bij het stadsbestuur. De politici willen weten wat de gemeente gaat doen tegen de hoge winsten en hoe die weer terug kunnen vloeien naar de overheid zodat de zorg daadwerkelijk goedkoper kan worden. “De winsten moeten de innovatie van de zorg ten goede komen en niet een individueel bedrijf,” aldus Been.

Het bewuste bedrijf verklaart op de eigen website onder meer:

In de afgelopen 10 jaar heeft Team050 winst gemaakt door bewuste keuzes en een lage overhead. Hierbij staat de kwaliteit van de zorg en het werkgeluk van onze medewerkers voorop. De winst is niet ontstaan door fraude, het niet leveren van het juiste aantal uren zorg of het inzetten van te laag gekwalificeerd personeel.

Het bedrijf wijst er op dat het bekend worden van de winst een gevolg is van de transparantie die nagestreefd wordt.

1/n Terwijl gemeenten in Nederland hun begrotingen op de kop zetten om de zorg te kunnen betalen, keert een zorgbedrijf in Groningen miljoenen uit aan de eigen aandeelhouders. Draad: — Jasper Been (@BeenJasper) September 4, 2020

cc-foto: Marco Derksen