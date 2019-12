Gemiddeld Nederlands gezin betaalt 500 euro belasting voor boeren

Boze boeren eisten de afgelopen maanden op hoge toon meer ‘respect’ van de Nederlandse burger. Diezelfde burger wordt ondertussen gedwongen om jaarlijks gemiddeld 130 euro belasting af te dragen die via de Europese Unie als subsidie bij de boeren terechtkomt. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen Economic Research, waarover dagblad Trouw bericht.

Inwoners van Nederland betalen via de EU rond de 130 euro per persoon aan hun boeren, wat neerkomt op ruim 500 euro voor een gezin met twee kinderen. Geld dat opgaat aan de sanering van de varkenshouderij of de aanpak van stikstofproblematiek is buiten de berekening gelaten.

Jaarlijks gaat er in de hele EU 43 miljard euro aan inkomenssteun naar de boeren. Daarnaast vangen de Europese boeren ook nog eens 18 miljard subsidie voor ‘plattelandsontwikkeling’. Dat betekent dat de 508 miljoen inwoners van de EU – van zuigeling tot bejaarde, van Est tot Duitser en van verpleger tot CEO – gemiddeld 122 euro per jaar aan belastinggeld mogen aftikken voor de financiële ondersteuning van boeren.

Als gevolg van deze subsidies zitten met name de boeren met veel grond er warmpjes bij. Zo ontving de boer die in oktober met zijn trekker de deur van het provinciehuis in Groningen eruit ramde, vorig jaar 120.000 euro subsidie. Volgens het CBS is 21 procent van de Nederlandse miljonairs werkzaam in de landbouw.

