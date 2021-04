Gênant: VVD-fractiediscipline toont politiek op zijn allerlelijkst

Tijdens het Kamerdebat over de notulen uit de ministerraad wist plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans het zeker: het kabinet hield dan misschien wel informatie achter voor de Kamer over het toeslagenschandaal, maar dit was níet gebeurd uit politieke afwegingen. Ook wanneer DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan de voormalig persoonlijk assistent van Mark Rutte erop wijst dat het onderzoeksrapport tot een heel andere conclusie komt, houdt Hermans voet bij stuk. Zij het aarzelend en stamelend.

Maar laat een van de commissieleden verantwoordelijk voor het rapport nou net een andere VVD’er zijn, namelijk Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Nieuwsuur confronteerde hem met de uitspraken van Hermans, maar Wijngaarden is inmiddels stevig ingekaderd in de VVD-fractiediscipline en wil niet “nakaarten” wat de commissie – waar hij dus zelf deel van uitmaakte – heeft onthuld.

De VVD beweert dat het kabinet geen informatie over het toeslagenschandaal achterhield om politieke redenen. De partij spreekt hiermee de conclusies van een onderzoekscommissie tegen. Saillant: in die commissie zat ook VVD-Kamerlid @vanwijngaardenj #Nieuwsuur sprak met hem. pic.twitter.com/ZY1xEIl4b1 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) April 29, 2021

