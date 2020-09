Genève voert minimumloon in van 3.800 euro per maand

Genève krijgt een minimumloon van 4.086 Zwitserse francs (3.783 euro) per maand, oftewel ruim 20 euro per uur. Dat is de uitkomst van een referendum, dat zondag werd gehouden.

Twee eerdere pogingen om een vergelijkbaar minimumloon in te voeren, in 2011 en 2014, mislukten nog. Dat de kiezers deze keer wel akkoord gingen, is het gevolg van de coronacrisis. De stad is hard geraakt door het wegblijven van internationale bezoekers, en de rijen voor de voedselbanken worden langer en langer.

“Covid laat zien dat een bepaald deel van de Zwitserse bevolking niet in Genève kan wonen”, tekent The Guardian op uit de mond van Michel Charrat van de Groupement transfrontalier européen. “Vierduizend Zwitserse francs is het minimum als je niet onder de armoedegrens terecht wilt komen.”

Het leven in Genève is extreem duur. Zo kost een biertje al snel zeven euro, betaal je voor een cappuccino gemiddeld vier euro en ligt de huizenprijs in de binnenstad per vierkante meter ongeveer 50 procent boven die in Amsterdam.

Zo’n 30.000 laagbetaalde werknemers, voornamelijk vrouwen, zullen van het nieuwe minimumloon profiteren. Ook mensen die in Genève werken maar in Frankrijk wonen, zullen veel baat hebben bij de maatregel, zo is de verwachting.

In Nederland pleit de SP ervoor om het minimumloon in stapjes te verhogen naar 14 euro per uur in 2028. Het Nederlandse minimumloon bedraag 1.680 euro per maand.

cc-foto: Luis Francisco Pizarro Ruiz