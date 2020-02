George Clooney ‘bedroefd’ over kinderarbeid bij Nespresso

Acteur George Clooney prijst het werk van journalisten die voor het programma Channel 4 Dispatches wisten te achterhalen dat er kinderen te werk worden gesteld op koffieplantages die leveren aan Nespresso. Clooney, een voorvechter van mensenrechten, is het boegbeeld in de reclamecampagnes van dat bedrijf. De onthulling “verrast en verdriet” hem. De acteur is zelf opgegroeid op een tabaksplantage en werkte daar als kind vanaf zijn twaalfde in de vakanties mee. “Ik ben bekend met de complexe zaken waarmee teelt en kinderarbeid gepaard gaan.” Hij zweert dat actie wordt ondernomen om de misstand tegen te gaan.

De kinderen werden op zes plantages aangetroffen in Guatemala waar ze koffie aan het plukken waren en met balen sjouwden. Nespresso is onderdeel van Nestlé, de Zwitserse multinational, en prijst de eigen koffie aan als ‘ethisch verantwoord’. Het bedrijf zegt alle afname van de bewuste plantages opgeschort te hebben en een “grondig onderzoek” uit te voeren.

In opdracht van Nespresso worden er regelmatig inspecties gehouden op de plantages onder meer om kinderarbeid op te sporen. Er worden volgens de officiële rapportages zelden werkende kinderen aangetroffen maar dat zou verklaard kunnen worden doordat de controles altijd twee dagen tevoren worden aangekondigd.

Clooney wijst er in een verklaring op dat controle door bedrijven niet voldoende is en de samenleving op dit gebied ook afhankelijk is van het werk van onderzoeksjournalisten om de beloftes van de bedrijven te controleren. De documentaire wordt volgende week uitgezonden door de Britse publieke zender Channel 4.

De acteur heeft het geld dat hij verdiende met het reclamewerk voor Nespresso gebruikt om een satelliet te financieren die de oorlogsmisdaden van dictator Al-Bashir in Soedan vastlegde zodat hij voor een tribunaal gebracht kon worden.

Today I found out the most fucking insane thing and that's George Clooney did all those Nespresso ads so he could spend millions of dollars keeping his own private satellite in orbit over Sudan for years to keep track of war crimes being committed by the Sudanese government pic.twitter.com/NJpvahqabE

— Cormac Browne (@SimplyTome) November 26, 2019