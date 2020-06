George W. Bush en Mitt Romney weigeren Trump te steunen

De voormalige president George W. Bush en Mitt Romney, Republikeins presidentskandidaat in 2012, zullen Donald Trump niet steunen bij de verkiezingscampagne dit jaar. Cindy McCain, de weduwe van John McCain, presidentskandidaat in 2008, zal vrijwel zeker haar steun uitspreken voor de Democratische kandidaat Joe Biden.

Andere voormalige Republikeinse kopstukken zoals de voormalige voorzitters van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan en John Boehner en de voormalige ministers van Buitenlandse Zaken Colin Powell en Condoleezza Rice willen niet zeggen op wie ze in november gaan stemmen. Dat meldt The New York Times.

Het is ongekend dat een zittende president zo weinig steun krijgt vanuit de top van zijn eigen partij. Trumps aanpak van de coronacrisis en zijn reactie op demonstraties tegen politiegeweld baren veel vooraanstaande Republikeinen zorgen.

Ook het militaire establishment, van oudsher een belangrijke steunpilaar voor de Republikeinse partij, heeft volgens The New York Times grote twijfels over de oorlogszuchtige taal van Trump in de richting van de demonstranten die protesteren tegen racisme en politiegeweld.

Terwijl Trump na de dood van George Floyd olie op het vuur blijft gooien, liet Bush eerder deze week in een verklaring weten dat hij zich het lot van de zwarte Amerikaanse bevolking zeer aantrekt.

“Zwarte mensen zien hoe hun rechten voortdurend worden geschonden zonder dat de Amerikaanse instituties daar voortvarend en adequaat op reageren”, schrijft Bush, die ook laat weten dat hij en zijn vrouw Laura van afkeer zijn vervuld door “de meedogenloze verstikking van George Floyd” en door “het onrecht en de angst die ons land verstikken”.

Het totale gebrek aan vertrouwen in Trump bij het Republikeinse establishment kan Biden in de kaart spelen. Deze week lanceerde de groep Republican Voters Against Trump al een vernietigende commercial met de oproep om Trump weg te stemmen.