Gerechtigheid: jury acht ex-agent schuldig aan dood George Floyd

Een jury heeft de voormalige politieagent Derek Chauvin dinsdag schuldig bevonden aan de dood van George Floyd. De rechter moet nu bepalen hoe hoog de straf zal uitvallen. De maximumstraf voor doodslag, een van de aanklachten waaraan Chauvin schuldig werd bevonden, is veertig jaar cel.

President Joe Biden verklaarde eerder op de dag dat het bewijs in de zaak overweldigend was. Op videobeelden was te zien hoe Chauvin zijn knie in de nek van de geboeide, zwarte Amerikaan drukte. Hoewel Floyd riep dat hij niet meer kon ademen, bleef Chauvin ruim negen minuten bovenop hem zitten. “Dat deed hij opzettelijk, en daardoor overleed George Floyd”, zei de aanklager tijdens het proces.

De dood van Floyd zorgde vorig jaar voor wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Ook in Nederland gingen mensen de straat op in verschillende plaatsen. Zo kwamen op de eerste dag na de ‘intelligente lockdown’ duizenden mensen samen op de Dam in Amsterdam.

Het oordeel van de jury werd buiten de rechtszaal met gejuich begroet.