Gevaccineerde verzorger besmet grote groep gorilla’s met coronavirus

In een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta zijn zeker dertien gorilla’s positief getest op het coronavirus. Zij zijn vermoedelijk besmet door een verzorger die ook positief bleek. De verzorger was volledig gevaccineerd, had geen symptomen en droeg daarnaast een mondkapje en handschoenen.

De dierentuin heeft in totaal twintig gorilla’s. De dieren werden getest nadat ze symptomen van het virus vertoonden: hoesten, loopneuzen en een verminderde eetlust. Een woordvoerder laat weten dat de zoo ‘ernstig verontrust’ is dat de infecties konden gebeuren, niet alleen omdat de verzorger alle maatregelen in acht had genomen en gezond leek, maar ook omdat in het deel van de dierentuin waar de gorilla’s leven, zo’n beetje het strengste coronabeleid van het hele park wordt gevoerd.

Vooralsnog is er geen bewijs dat het virus zich ook in omgekeerde richting, dus van mensaap naar mens kan bewegen. Ook zijn de bezoekers zo ver van de dieren verwijderd, dat het risico op overdracht minimaal is. In januari van dit jaar bleken ook in de dierentuin van San Diego acht gorilla’s besmet te zijn met het coronavirus. Zij zijn allemaal hersteld.