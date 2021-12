Gevaccineerden bijna net zoveel kans op Omikron als ongevaccineerden

Volledig gevaccineerde personen zijn bijna net zo kwetsbaar voor een Omikron-besmetting als ongevaccineerden. Dat blijkt uit Deens onderzoek. De mutatie van de nieuwe variant is zo effectief, dat het eerder opgebouwde immuniteit handig weet te omzeilen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt wel dat mensen die een boosterprik hebben gehad, juist veel minder vaak positief testen op Omikron.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, wordt in Denemarken nauwkeurig bijgehouden welke variant verantwoordelijk is voor een coronabesmetting. Eerder al spraken de Deense gegevens die uit Zuid-Afrika tegen dat Omikron een milder ziekteverloop heeft: in Denemarken lijkt de nieuwe variant juist iets vaker tot ziekenhuisopnames te lijden. De kanttekening daarbij is wel dat de bevolkingssamenstelling van Denemarken fors anders is dan die in Zuid-Afrika.

In Nederland is Omikron momenteel goed voor zo’n 10 tot 15 procent van de besmettingen. Dat heeft RIVM-baas Jaap van Dissel laten weten. Hij verwacht ook dat ‘binnen enkele weken’ de nieuwe variant dominant is. Ook wanneer de klachten inderdaad milder blijken dan bij de Delta-variant, kan Omikron zorgen voor nog meer druk op het zorgstelsel, simpelweg omdat een besmettelijker variant zorgt voor meer zieke mensen.

Het RIVM spreekt de hoop uit dat met een boosterprik 90 procent van de ziekenhuisopnames kan worden voorkomen. De Nederlandse booster-campagne is wat dat betreft weinig hoopvol begonnen. Niet alleen ging Nederland als laatste in Europa van start, ook kampt de GGD met een keur aan problemen. Van overbelaste telefoonlijnen waardoor mensen geen afspraak kunnen maken, tot dinsdagochtend nog een fikse storing waardoor ook de mensen in de rij voor een prik niet geholpen konden worden. Bij het RIVM is een forse achterstand met het versturen van uitnodigingsbrieven die is ontstaan door het versnellen van de boostercampagne. Het gevolg daarvan is dat veel 60-plussers die nog voor Kerst recht hebben op een prik, geen uitnodigingsbrief krijgen. Het RIVM heeft laten weten niet van plan te zijn hun tempo te verhogen.