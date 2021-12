Gevaccineerden die toch corona oplopen worden – tijdelijk – superimmuun

Geen video? Klik hier.

Wetenschappers uit de Amerikaanse staat Oregon hebben ontdekt dat mensen die volledig gevaccineerd zijn en toch besmet raken met corona vervolgens superimmuun kunnen worden. Gehoopt wordt dat de reactie van het lichaam, met ondersteuning door het vaccin, een mogelijke uitweg uit de pandemie biedt.

Voordat de champagne ontkurkt wordt, is het goed te beseffen dat onduidelijk is hoe lang die onkwetsbaarheid aanhoudt. Het is ook geen reden af te zien van een boosterprik. De wetenschappers waarschuwen dat gevaccineerden onder geen voorwaarde moeten proberen besmet te raken, onder meer omdat voor niemand valt te voorspellen hoe de ziekte uitpakt.

De superimmuniteit wordt ook bereikt als ongevaccineerden na besmetting met het virus zich alsnog laten vaccineren.

HLN meldt:

Wetenschappers uit de Amerikaanse staat Oregon hebben doorbraakinfecties bestudeerd bij personeel van de Oregon Health & Science University School of Medicine in Portland. Ze legden 26 gevaccineerde personeelsleden die besmet raakten met een doorbraakinfectie naast een groep mensen die ook gevaccineerd waren, maar geen Covid-19 hadden opgelopen. Bleek dat de groep van de gevaccineerden die toch nog besmet raakten een substantiële verhoging van antistoffen in het bloed hadden. “Een verhoging van 1.000 procent en soms zelfs 2.000 procent, dus een echt hoge immuniteit”, zegt Fikadu Tafesse, professor moleculaire microbiologie en immunologie. “Dat is bijna ‘superimmuniteit’.”

De ontdekking komt op het moment dat de omikron-variant om zich heen grijpt en bij veel mensen door de bescherming van het vaccin heen weet te breken. Boosters beschermen wel tegen de omikron-variant omdat ze het afweersysteem een oppepper geven. Volgens een expert is de reactie van het immuunsysteem op het virus na vaccinatie vergelijkbaar met de booster maar onveiliger omdat die pas na besmetting plaatsvindt en de besmette persoon eerst alsnog ernstig ziek of erger kan worden.

