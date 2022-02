Gevaccineerden hebben kleinere kans op long covid

Wie is ingeënt, heeft een kleinere kans om last te krijgen van long covid-klachten. Volledig gevaccineerden ontwikkelen minder vaak klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en kortademigheid na een besmetting met het coronavirus, blijkt uit meta-onderzoek van het Britse Health Security Agency.

Mensen die al long covid hebben, kunnen mogelijk ook baat hebben bij een vaccinatie: in sommige gevallen nemen de symptomen af na een prik. Tegelijkertijd is er een kleinere groep waar de klachten juist erger worden.

Waarom een vaccinatie kan leiden tot minder symptomen bij mensen met long covid, is nog onduidelijk. Een theorie is dat de inenting ertoe leidt dat de overgebleven virusreservoirs in het lichaam worden opgeruimd. Daardoor zouden de ontstekingen afnemen. Een andere verklaring is dat vaccinaties tot een nieuw evenwicht leiden van het immuunsysteem. Dat zou tegelijkertijd verklaren waarom de problemen bij een kleine groep verergeren.