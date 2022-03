Gevechten bij hamsterwoede voor zonnebloemolie, man (74) overlijdt

Geen video? Klik hier.

“In Oekraïne vechten ze voor vrijheid, in Bulgarije vechten we voor zonnebloemolie”, constateert het persagentschap Novinite bitter. In Bulgarije zijn consumenten massaal naar winkels gerend – letterlijk – vanwege een aanbieding van zonnebloemolie voor 1,53 euro per fles. In de stad Burgas aan de Zwarte Zee overleed een man van 74 terwijl hij in een lange rij wachtte. Op verschillende plekken kwam het tot gevechten tussen kopers, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Overigens is Oekraïne tot nu toe de grootste exporteur van zonnebloemolie ter wereld, goed voor bijna de helft van de wereldproductie. Het besef dat die productie in gevaar is draagt wellicht bij aan de gretigheid.