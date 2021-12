Gevreesde omikron-variant maakt vooralsnog geen dodelijke slachtoffers

Geen video? Klik hier.

De omikron-variant is inmiddels in minstens 38 landen opgedoken maar er is nog geen enkele dode als gevolg van besmetting vastgesteld. Dat meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO waarschuwt tegelijkertijd dat het nog weken kan duren voordat duidelijk wordt hoe besmettelijk omikron is, of de variant ernstiger gevolgen veroorzaakt dan delta of eerdere varianten en hoe effectief vaccins en behandelingen voor de ziekte zijn.

De WHO waarschuwde er ook voor dat de nieuwe variant zich al op een dusdanige manier verspreidt dat het in de komende maanden meer dan de helft van het aantal besmettingen kan veroorzaken. Een groot deel van die besmettingen kunnen mensen treffen die gevaccineerd of genezen zijn. Uit voorlopig onderzoek door Zuid-Afrikaanse wetenschappers rijst het vermoeden dat omikron drie keer zo vaak voor herbesmetting zorgt als eerdere varianten. De symptomen van de besmetting lijken vooralsnog milder te zijn maar volgens de WHO kan dat bedrieglijk zijn omdat het daarbij ging om jonge mensen. “Bovendien start de ziekte altijd met milde symptomen”, aldus dr Maria Van Kerkhove, top coronabestrijder van de WHO.

Dr Emma Hodcroft, epidemioloog aan de Universiteit van Bern, stelt tegenover de BBC dat er geen enkele reden is om gerust te zijn. “Het is beter om je zelf teveel voor te bereiden op wat gaat komen, dan straks weer verrast te worden.”

