Gewelddadige Trump-aanhangers doden politieagent in Capitool

Een Amerikaanse politieagent die bij de aanval op het Capitool met een brandblusser op zijn hoofd geslagen werd, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de korpsleiding bekendgemaakt. De agent, de 42-jarige Brian D. Sicknick, is het vijfde dodelijke slachtoffer van de aanval.

De New York Times beschrijft hoe de agent in het Capitool aanwezig was terwijl politici zich moesten verschuilen voor de gewelddadige Trump-aanhangers. Collega-agenten zagen hoe Sicknick werd neergeslagen met het blusapparaat. Hij verliet daarop het Capitool en ging terug naar het bureau, waar hij bezweek. Sicknick werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Woensdag werd bij de aanval ook oud-militair Ashli Babbitt gedood, een van de coupplegers. Zij werd door een agent neergeschoten nadat ze door een kapotgeslagen raam de sprekerskamer van het Capitool wilde binnendringen. De andere drie doden zijn ook Trump-aanhangers, zij stierven door nog onbekende redenen ‘in de omgeving van het Capitool’. Verschillende afdelingen binnen het politiekorps van Washington DC en het Capitool doen onderzoek naar de aanval en de betrokkenen. De afdeling Moordzaken heeft nu een onderzoek geopend naar de dood van agent Sicknick.

cc-foto: Brett Davis