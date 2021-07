Gezochte neonazi blijkt ondergedoken te zitten in woning migrant

Een door de Griekse politie gezocht lid van de neonazi partij Gouden Dageraad is donderdag gearresteerd in het huis van een migrant waar hij ondergedoken zat. Christos Pappas is een voormalig parlementslid en is tot ruim 13 jaar veroordeeld wegens het leiden van een criminele organisatie. De partij voerde jarenlang een agressieve en gewelddadige politiek tegen migranten, homo’s en personen met linkse overtuigingen.

De autoriteiten verkeerden aanvankelijk in de veronderstelling dat Pappas naar het buitenland gevlucht was maar deze week werd hij na een anonieme tip opgepakt in het appartement van een Oekraïense migrant in Athene. De 52-jarige vrouw beweerde dat de voortvluchtige niet in haar huis woonde maar slechts kort op bezoek was. Ook claimde ze eerst niet te weten wie hij was omdat hij een mondmasker en hoed droeg. De rechter hechtte weinig geloof aan haar uitvluchten. De vrouw is inmiddels veroordeeld tot 3 maanden cel wegens het verbergen van een gezochte misdadiger, meldt The Greek Reporter. Ze had de extreemrechtse leider leren kennen op partijbijeenkomsten.

De 59-jarige neonazi is overgebracht naar de gevangenis om zijn straf uit te zitten.

