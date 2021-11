Gezondheidsautoriteiten vrezen grote mazelenuitbraken

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Amerikaanse CDC vrezen grote mazelenuitbraken. Als gevolg van de coronapandemie zijn er wereldwijd miljoenen baby’s niet ingeënt tegen de extreem besmettelijke ziekte.

Volgens de WHO werden er vorig jaar ruim 22 miljoen baby’s niet ingeënt. Dat zijn er drie miljoen meer dan een jaar eerder – de grootste afname in meer dan twintig jaar. 23 Landen besloten vorig jaar om vaccinatiecampagnes op de lange baan te schuiven. In landen als Indonesië, Brazilië en Nigeria nam de vaccinatiegraad daardoor af. Ook werd er vorig jaar veel minder getest op de mazelen dan in andere jaren.

Met dank aan vaccinatiecampagnes loopt het aantal slachtoffers van de mazelen de laatste decennia sterk terug. Overleden er begin deze eeuw nog jaarlijks meer dan een miljoen kinderen aan de mazelen, inmiddels zijn dat er zo’n 60.000 per jaar. Volgens berekeningen van de WHO zijn er de afgelopen twintig jaar 30 miljoen dodelijke slachtoffers voorkomen door inentingen.

In Nederland breekt er nog af en toe een epidemie uit onder bevolkingsgroepen die zich niet laten inenten, zoals bevindelijk gereformeerden en antroposofen.