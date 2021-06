Gezondheidsraad adviseert: geen Janssen-vaccin voor jongeren

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, wordt het Janssen-vaccin niet meer gebruikt voor de hoofdzakelijk jonge mensen die nog gevaccineerd moeten worden. Het adviesorgaan geeft de voorkeur aan Biontech-Pfizer en Moderna. De NOS meldt:

Belangrijke reden voor dit nieuwe advies is dat ook het Janssen-vaccin ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking kan hebben. Dat is in het buitenland vastgesteld, in Nederland zijn er (nog) geen meldingen.

Vorige week besloot België het prikbeleid al aan te passen, nadat er een vrouw was overleden nadat ze het Janssen-vaccin had gekregen. In april schortten veel landen gebruik van het vaccin op nadat er in de VS zes trombosegevallen waren vastgesteld na een inenting. In totaal hadden toen al 7 miljoen Amerikanen een prik met Janssen gekregen. Het Europees Medicijnagentschap concludeerde echter dat de voordelen van het Janssen-vaccin aanmerkelijk groter zijn dan de nadelen.

Volgens de Gezondheidsraad hoeft het nieuwe beleid niet tot veel vertraging te leiden. Uit modellen van het RIVM blijkt dat het hooguit een week uitmaakt. “Uiteindelijk boek je winst omdat je meer mensen vaccineert met vaccins die effectiever zijn”, zegt voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad tegen de NOS.