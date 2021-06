Gezondheidsraad: Vaccineer kinderen vanaf twaalf jaar oud ook

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet. Volgens de raad is het ‘zinvol en verantwoord’ om ook deze leeftijdscategorie in te enten met Pfizer om zo niet alleen henzelf, maar ook de rest van de maatschappij beter te beschermen tegen het virus.

Hoewel jongeren zelf zelden ernstig ziek worden van het virus, zijn er wel 101 adolescenten in het ziekenhuis beland, waarvan er uiteindelijk twee overleden. Dat meldt de Volkskrant. Daarnaast is al langer bekend dat jongeren die besmet zijn geweest met het coronavirus, last kunnen hebben van langdurige covidverschijnselen, het zogeheten long covid.

De Europese medicijnautoriteit EMA had het Pfizer-vaccin eerder al goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Uit onderzoeken is gebleken dat voor hen Pfizer 100 procent werkzaam is. De Gezondheidsraad heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag of het zowel juridisch als ethisch verantwoord is om minderjarigen te vaccineren. Op die vraag kwam vandaag dus een antwoord.

Door het inenten van adolescenten zal onderling minder sprake zijn van virusverspreiding, concludeert de raad, wat vervolgens de kans verkleint dat scholieren in quarantaine moeten of dat zelfs hele scholen opnieuw moeten worden gesloten. Deze ‘beperkende preventieve maatregelen’ leiden tot verslechtering van de ‘(mentale) gezondheid en het algemeen welbevinden’ van jongeren, aldus de raad. Daarnaast helpt het vaccineren van deze leeftijdsgroep een mogelijke heropleving van het virus in najaar voorkomen, wat het risico op besmetting van kwetsbaarder mensen vermindert.

Wettelijk gezien mogen kinderen ouder dan 16 jaar zelf beslissen of ze gevaccineerd willen worden of niet. Voor de kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud geldt dat de beslissing in samenspraak met de ouders of verzorgers genomen wordt. Bij een verschil van mening hierover ‘kan de adolescent worden gevaccineerd als hij/zij dat weloverwogen wenst’. Het vaccineren van kinderen begint op zijn vroegst in augustus. Vooralsnog is alleen Pfizer goedgekeurd voor kinderen en dat is de komende maanden nog nodig om volwassenen van een prik te voorzien.