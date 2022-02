Gezondheidswaarschuwing: eieren van hobbykippen zitten vol PFAS

Volgens de normen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid zit er veel te veel PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in eieren afkomstig van hobbykippen. De kippen krijgen de schadelijke stoffen binnen als ze buiten lopen. Dat blijkt uit een rapport van de Belgische hoogleraar Karl Vrancken waarover Het Laatste Nieuws bericht.

Eieren zorgen voor 98,7 procent van de lokale blootstelling aan PFOS bij mensen met een eigen moestuin en kippenren. “Zelfs bij een consumptie van minder dan 1 ei per week van eigen kippen, geeft dit aanleiding tot een overschrijding van de risico-index”, besluit het rapport.

PFAS is een heet hangijzer in Vlaanderen, nadat aan het licht kwam dat chemiebedrijf 3M de omgeving van Zwijndrecht zwaar verontreinigd heeft met deze schadelijke stoffen. Volgens Vrancken is het probleem echter veel groter dan Zwijndrecht alleen. Heel Europa heeft te kampen met PFAS-vervuiling. “Dit is echt geen Vlaams of Belgisch fenomeen.”

De gezondheidsgevolgen van de PFAS-vervuiling zijn het duidelijkst zichtbaar bij baby’s. Zo blijkt het mazelenvaccin minder goed aan te slaan bij baby’s die via hun eten of via hun moeder meer PFAS hebben binnengekregen. Zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen kunnen een ei afkomstig van een kip die buiten heeft rondgescharreld, dus maar beter laten staan.

cc-foto: NickyPe