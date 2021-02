Kee & Van Jole clashen weer ouderwets en dit keer nog wel over de positie van minister Hugo de Jonge. Van Jole merkt op dat de minister van Volksgezondheid bij de persconferentie op een vraag van NRC niet bleek te weten wat zijn eigen beleid is. Parlementair journalist Lamyae Aharouay vroeg aan de minister waarom de sluiting van de basisscholen niet meer op de vernieuwde routekaart stond. Terwijl premier Rutte mompelde dat de sluiting er nog wel op stond, stak De Jonge een verhaal af waarom die optie was afgevoerd. Dat laatste klopte niet want even later bleek dat sluiting van de basisscholen inderdaad nog op de routekaart staat, alleen niet onder het kopje ‘onderwijs’ maar bij ‘langdurige zorg’.

Voor Van Jole was het reden om zich hardop af te vragen wat De Jonge nog te zoeken heeft bij de persconferentie. “Rutte lijkt hem te gebruiken als menselijk schild, om de klappen op te vangen.” De commentator wijst op de Duitse bondskanselier Angela Merkel die in haar eentje de pers te woord staat en de vaccinatiecampagne tot chefsache heeft gemaakt.

Parlementair duider Peter Kee neemt het daarop voor de geplaagde minister die volgens hem van links tot rechts onder vuur wordt genomen. “Ik vraag me af waar André Rouvoet, de baas van de GGD’s was, terwijl het schandaal rond de privacy zich openbaarde. Die heeft zich drie dagen onder z’n bureau verstopt en moest er onder vandaan geschopt worden.”