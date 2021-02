Het ministerie van Binnenlandse Zaken dreigt de website coronatest.nl af te sluiten van DigiD omdat de GGD-site kampt met een ernstig beveiligingsprobleem. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken, ingezien door de NOS. Wordt de DigiD-toegang inderdaad ingetrokken, dan kunnen mensen niet meer online een afspraak maken voor een coronatest of de uitslag inzien.

De NOS meldt:

Voor het gebruik van inlogmodule DigiD stelt de Rijksoverheid strenge eisen. Aan acht daarvan voldeed de GGD niet sinds de lancering van de website in augustus. In drie gevallen ging het om problemen van de categorie ‘hoog risico’. De GGD is meerdere keren gewezen op de problemen met ict-beveiliging, maar heeft tot nu toe maar twee problemen weten op te lossen, waarvan één ernstig. De problemen bevinden zich specifiek bij de GGD, die achter coronatest.nl zit. Tot drie keer toe haalde de GGD deadlines om aan de beveiligingseisen te voldoen niet.