GGD-directeur haalde naam Tata Steel uit longkankerrapport

De directeur van de GGD Kennemerland heeft persoonlijk verboden dat Tata Steel werd genoemd als een van de veroorzakers van longkanker in de regio Beverwijk. Tata, de grootste luchtvervuiler in het gebied, werd in een door de GGD opgesteld rapport aangewezen als een van de mogelijke schuldigen voor de ‘longkankerplaag’, maar directeur Bert van de Velden stak daar een stokje voor. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De krant meldt dat Van de Velden meerdere keren aan de rem trok toen bleek dat Tata Steel werd genoemd. Dat blijkt uit 345 pagina’s aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers die het Noordhollands Dagblad boven water kreeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De krant heeft ook alle conceptversies van het rapport in handen, 31 stuks om precies te zijn, waaruit duidelijk blijkt dat in de IJmond 25 procent vaker longkanker wordt vastgesteld dan het landelijk gemiddelde. Dat stond ook in het uiteindelijke rapport dat vorig jaar verscheen. Wat echter onvermeld bleef, is dat in dichtbevolkte wijken in en rond Beverwijk, die aantallen nog eens verdubbelden. EenVandaag meldde dat destijds wel, maar deed dat op basis van cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL).

‘Het woord Tata mag niet worden gebruikt’, staat te lezen in een kritiek op een conceptversie van het rapport. Ook krijgen de onderzoekers te horen dat hun opbouw en indeling ‘te veel in de richting van Tata’ wijst. Uit een ander document blijkt dat Van de Velden opdraagt om wel de invloed van luchtkwaliteit op longkanker te erkennen, maar opnieuw om Tata Steel ‘niet bij naam’ te noemen. Daarnaast wordt uit de deels zwartgelakte mails en apps die desondanks leesbaar blijken, dat Van de Velden tenminste tweemaal per jaar een vaste bespreking heeft met het hoogste Tata-management en dat hij al in 2019 bezwaar had dat het rapport überhaupt werd opgesteld. Hij mailt dat jaar dat hij zich ‘overvallen voelt’ door het RIVM dat opdracht had gegeven tot het onderzoek. De krant schrijft:

Vervolgens stuurt de GGD-baas actief aan op een kankerincidentierapport waar Tata absoluut niet in voorkomt, en de IJmond – waar het hele rapport om was begonnen – onbelangrijker wordt gemaakt.

Waarom GGD-directeur Bert van de Velden zo krampachtig de naam van Tata Steel uit het rapport wilde laten, is onduidelijk. Zelf zegt hij dat Tata er zelf niets mee te maken had en dat er geen druk op hem is uitgeoefend vanuit de staalgigant. Volgens Van de Velden was de beslissing Tata onbenoemd te laten, een tekstuele beslissing. Hij laat het Noordhollands Dagblad schriftelijk weten dat ’termen niet consequent werden gebruikt’ en die moesten ’in lijn worden gebracht met de opzet van de inventarisatie’. Uit de opgevraagd mails en apps blijkt echter dat Tata zich al in een heel vroeg stadium bij de GGD meldde om uit te vinden wat er in het rapport stond en ook kreeg Tata een dag voor publicatie al inzicht in het rapport. De enige andere externe organisatie die vooraf inzicht had, was de provincie Noord-Holland.