GGD: Engelse variant niet wijdverspreid in Lansingerland

De Engelse variant van het coronavirus is niet op grote schaal verspreid in Lansingerland. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de GGD in de gemeente instelde nadat er een uitbraak met de Engelse variant (ook wel bekend als B.1.1.7) was geweest op een basisschool. Dat meldt het ANP.

De GGD Rotterdam-Rijnmond nodigde alle inwoners van twee jaar en ouder uit om zich te laten testen op het coronavirus. Inmiddels zijn de uitslagen van 27.000 mensen binnen. Van hen testten er 242 positief op het coronavirus, 29 bleken besmet te zijn met B.1.1.7.

Volgens de GGD heeft de Engelse variant zich hoofdzakelijk verspreid onder leerkrachten en leerlingen van de basisschool en hun families. De GGD denkt dat de Engelse mutatie besmettelijker is dan eerdere varianten van het coronavirus.

Hoeveel besmettelijker B.1.1.7 is, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Terwijl aanvankelijk werd gedacht dat de Engelse mutatie tot wel 70 procent besmettelijker is, houden epidemiologen nu rekening met 30 procent.

Een besmettelijker variant van het coronavirus zal snel de overhand krijgen. Ook als een mutatie mensen niet zieker maakt, zullen er bij ongewijzigd beleid wel veel meer mensen in het ziekenhuis belanden en overlijden door de extra besmettelijkheid.