GGD slaat alarm, gezondheidsdienst kan toename coronatesten nu niet meer aan

De GGD kan op meer dan de helft van de testlocaties de toename in aanvragen voor een test niet meer aan. “Vanochtend om 10.00 uur konden mensen bij 67 van de 105 testlocaties niet meer binnen 48 uur terecht”, verklaart een woordvoerder tegenover de NOS.

Volgens de GGD laten vermoedelijk “ontzettend veel” mensen zich testen terwijl ze geen klachten hebben. De gezondheidsdienst wijst er op dat vitale beroepen als leerkrachten en zorgmedewerkers soms dagen moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn.

De GGD riep vanochtend via social media al op alleen een coronatest aan te vragen als er klachten zijn die wijzen op besmetting met het coronavirus.

Op dit moment is er beperkte laboratorium ruimte. VWS werkt hier keihard aan. Wanneer mensen zonder klachten zich nu ook willen laten testen lopen de wachttijden voor mensen mét klachten enorm op. Dit is riskant voor ons allemaal. Dus: laat je testen – als je klachten hebt. — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) September 3, 2020

Minister Hugo de Jonge verklaarde dinsdag tijdens de persconferentie dat de testcapaciteit uitgebreid gaat worden om aan de toenemende vraag te voldoen. Dat is ook nodig omdat andere virussen gaan rondwaren waarvan de klachten lijken op die van Covid-19:

Het is goed dat steeds meer mensen zich laten testen. Maar – laat je alleen testen als je klachten hebt. De afgelopen weken werd het veel drukker in de teststraten. Alleen al bij de GGD’en steeg de vraag in twee weken van 100.000 naar meer dan 160.000 testen per week. Ook omdat mensen zónder klachten zich lieten testen. En zo’n enorme toename kunnen de laboratoria nauwelijks bijbenen en daardoor loopt de wachttijd op veel plekken op. Op dit moment is de vraag naar testen gewoon groter dan de laboratoria met hun materialen aankunnen. En dat zal de komende weken nog zo blijven. En daarom herhaal ik: laat je alleen testen als je klachten hebt. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze situatie zo tijdelijk mogelijk is. We breiden de testcapaciteit natuurlijk flink uit. Want zeker nu de R in de maand is en het aantal mensen met verkoudheidsklachten toeneemt is de druk op de testcapaciteit de komende maanden alleen maar groter. De GGD’en staan paraat om, zodra de laboratoriumcapaciteit het weer toelaat, het aantal testlocaties verder op te schroeven. Ook wordt de capaciteit uitgebreid. Zo hebben we een flink aantal extra testmachines ingekocht. We kopen van zoveel mogelijk leveranciers meer materiaal in om lange tijd, grote hoeveelheden tests af te kunnen nemen. En afgelopen weekend hebben we daarnaast twee laboratoria in Duitsland gecontracteerd. En we onderzoeken hoe we met innovatieve methoden, sneller en meer kunnen testen.

Veel testen is altijd gepresenteerd als het middel bij uitstek om het virus onder controle te houden. Vorige maand vond er na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge een explosie in het aantal vragen plaats. Dat werd gezien als een succes voor het kabinet. Daarvoor had de GGD alarm geslagen dat juist te weinig mensen zich lieten testen.

In NRC vertelde de IJslandse coronabestrijder Kári Stefánsson hoe ze er in zijn land in geslaagd zijn de uitbraak volledig onder controle te krijgen door massaal te testen. Hij had geleerd, zei hij:

„Dat de bestrijding ervan relatief simpel is. Je kan makkelijk een groot percentage van de bevolking testen. De informatie die dat oplevert, kun je gebruiken om de uitbraak te monitoren en personen te isoleren of in quarantaine te plaatsen. Wij hebben onze grenzen nooit gesloten, we hebben onze basisscholen en winkels opengehouden. Ja, we hadden een verbod op samenkomsten van meer dan twintig mensen op het hoogtepunt van de uitbraak. Muziekzalen, bioscopen en bars gingen dicht. Maar de samenleving was zo goed als open. Als je een lockdown instelt zoals dat op veel plekken is gebeurd, ben je eigenlijk bezig met een ongerichte quarantaine. Wij deden een gerichte quarantaine.”

Over het Nederlandse beleid zegt hij: