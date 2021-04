GGD stopt voorlopig helemaal met AstraZeneca, ook voor 60-plussers

De GGD’s stoppen voorlopig helemaal met het AstraZeneca-vaccin. Dat meldt de NOS. Nadat vrijdag werd besloten om mensen onder de 60 jaar niet meer met het vaccin te prikken, geldt dat nu voor iedereen. Die beslissing is genomen om verspilling tegen te gaan.

De beslissing de AstraZeneca-campagne te staken volgt op het bericht van mogelijk ernstige bijwerkingen, trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. In Nederland overleed een vrouw hieraan na gevaccineerd te zijn met AstraZeneca. In totaal kreeg het bijwerkingencentrum Lareb vijf meldingen van deze bijwerkingen binnen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen aan deze bijwerkingen overleden. Tot nu toe zijn daar ongeveer 30 meldingen bekend van trombose na vaccinatie met AstraZeneca. Er is nog geen sluitend bewijs dat het vaccin inderdaad de oorzaak is van de stollingen.