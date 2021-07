GGD’s kunnen testdrukte nauwelijks aan, kabinet wil clubs weer sluiten

De GGD-testlocaties in Noord-Holland kunnen de stijging in het aantal coronabesmettingen nauwelijks meer aan. Door de drukte is het praktisch onmogelijk om een testafspraak te maken, meldt Het Parool.

In heel de provincie Noord-Holland valt donderdag online geen afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD. In Amsterdam lijken de teststraten helemaal volgeboekt en moeten mensen zonder auto uitwijken naar Zoetermeer.

D66-Kamerlid Jan Paternotte stelt op basis van een rondvraag op Twitter dat er ook elders in het land problemen zijn met het maken van testafspraken. Daardoor dreigen de autoriteiten het zicht op het aantal coronabesmettingen nog geen twee weken na de versoepelingen alweer te verliezen.

Antwoorden op deze vraag maken duidelijk dat in heel Nederland teststraten GGD vol zitten en veel mensen geen test kunnen krijgen. Betekent dat we mogelijk morgen geen compleet beeld van besmettingen hebben. ➡️Spoedadvies OMT is nu snel nodig. https://t.co/7Hd1h0Q2i1 — Jan Paternotte (@jpaternotte) July 8, 2021

Het kabinet overweegt ondertussen om clubs en discotheken weer te sluiten en meerdaagse evenementen te verbieden, melden RTL Nieuws en de NOS. Vrijdag worden de nieuwe maatregelen vermoedelijk aangekondigd.