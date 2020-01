Gibraltar wil na Brexit toetreden tot Schengen-landen

Gibraltar, de amper zes vierkante kilometer beslaande Britse kolonie in het zuidelijkste puntje van het Spaanse vasteland, wil toetreden tot de Schengen-zone. Het vrije verkeer van goederen en personen tussen Schengen-landen moet de nadelige gevolgen beperken die brexit met zich meebrengt. Volgens de leider van het gebied, Fabian Picardo, is het onzinnig om Gibraltar net als het moederland van de rest van Europa af te snijden. 96 procent van de inwoners in Gibraltar stemden tegen brexit, het hoogste percentage binnen het hele Britse grondgebied.

Als de stap daadwerkelijk gezet wordt, kan het wel betekenen dat Britse reizigers die Gibraltar willen bezoeken een zogeheten ETIAS-visum moeten aanschaffen. Dat European Travel Information and Authorisation System wil de EU in 2021 invoeren. Reizigers uit niet-Schengenlanden moeten dan formulieren invullen en een vergoeding betalen om over het grondgebied van Schengenlanden te reizen.

Picardo wijst er op dat andere Europese mini-staatjes veel voordeel hebben van aansluiting bij de 26-landen tellende Schengen-zone. Groot-Brittanië is er nooit lid van geweest en behield altijd de eigen grenscontroles. Het land heeft wel een soortgelijk verdrag met Ierland.

Het afschaffen van de grenscontroles zou een enorme verlichting betekenen voor de talloze forensen die dagelijks tussen Gibraltar en Spanje heen en weerreizen. Zij moeten nu nog elke dag in de rij staan bij de grenscontrole.

