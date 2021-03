Gigantisch ‘vluchtelingenkamp’ verrijst in Friese dorp Morra

Inwoners van het Friese dorp en de wijde omgeving zijn druk in de weer om volgende week in het dorp een enorm vluchtelingenkamp op te zetten. Of liever gezegd, de indruk van zo’n kamp. Vrijwilligers maken 4222 poppen die ze in een weiland plaatsen. De poppen staan voor de ruim 4000 kinderen die zonder ouders op Europees grondgebied onder veelal erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen vastzitten. Zoals bijvoorbeeld in het beruchte Griekse kamp Moria.

Nederland heeft toegezegd 100 kinderen uit dat kamp op te nemen maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Marian van Voorn, een van de initiatiefnemers van de actie, verklaart tegen RTV Noord:

“4200 kinderen zegt mensen niet zoveel. Zo ontstond het idee van de duizenden poppen in een weiland. Er is meer ellende in de wereld dan corona. Daar zit ons hoofd vol mee. Maar als er iets uitzichtloos is, dan is het dat kamp wel. Laten we dus ook over andere belangrijke dingen nadenken. Elke pop staat voor een goed gesprek aan de keukentafel. Willen we in zo’n wereld leven? Wat als het ons zou overkomen?”

De poppen staan in Morra omdat de naam van het dorp slechts 1 letter verschilt van Moria. De poppen zijn allemaal met de hand gemaakt door vrijwilligers. Door de coronamaatregelen is een bezoek aan kamp Morra niet mogelijk maar het is vanaf de weg goed te zien en de opbouw van het kamp is vanaf dinsdag via een livestream te volgen. Op Goede Vrijdag staan alle poppen in het kamp. Op zaterdag wordt alles weer verwijderd. De kleding die de poppen dragen gaat na 2 april naar de vluchtelingen in Griekenland.

Zie ook de site van Kamp Morra.

