Gommers en Kuipers steggelen over avondklok: de een is voor, de ander tegen

Ernst Kuipers en Diederik Gommers zijn het niet eens over de waarschijnlijke invoer van een avondklok. In de talkshow Jinek liet IC-voorzitter Gommers weten niet overtuigd te zijn van de noodzaak van zo’n draconische maatregel en is tegen. Voorzitter van Landelijk Netwerk Acute Zorg Kuipers liet zich even later in het programma Op1 door die uitspraak verrassen. Hij is voorstander en verkeerde in de overtuiging daarin op één lijn te zitten met Gommers. Het meningsverschil tussen de twee vooraanstaande corona-adviseurs slaat mogelijk een deuk in het toch al wankele draagvlak onder de omstreden avondklok.

Woensdagmiddag geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid een persconferentie waarin nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het dan over een avondklok die per vrijdag moet worden ingevoerd. De Tweede Kamer moet daar wel eerst nog een oordeel over vellen. Eerder was al duidelijk dat ook coalitiepartner D66 twijfelt over nut en noodzaak van een avondklok en wilde eerst meer bewijs zien dat zo’n maatregel werkelijk effect heeft.

Gommers lijkt zich bij dat standpunt aan te hebben gesloten. Bij Jinek liet hij weten dat het wat hem betreft te vroeg is nu al een avondklok in te voeren en wil in elk geval het OMT-overleg van aanstaande vrijdag afwachten. Vrijdag is de dag dat het kabinet de avondklok wil laten ingaan. ‘Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken,’ zei Gommers.

In Op1 confronteerde presentator Thijs van den Brink Kuipers met de uitspraken van Gommers. Kuipers zei dat voor zover hij wist, hij en Gommers er hetzelfde over dachten en dus dat een avondklok de juiste ingreep is. Volgens Kuipers kan er bij Gommers geen twijfel zijn over de ernst van de Engelse variant van het coronavirus die zich inmiddels ook in Nederland verspreidt. Dat is volgens Kuipers genoeg reden om nu wel te kiezen voor een ingrijpende maatregel als de avondklok.

Ernst Kuipers over de uitspraak van Diederik Gommers die zegt niet overtuigd te zijn van de #avondklok als maatregel. ‘’Ik denk niet dat hij enige twijfel heeft over de Engelse variant die hier toeneemt.’’ #Op1 pic.twitter.com/5zwFgrJJMk — Op1 (@op1npo) January 19, 2021

Gommers en Kuipers schuiven met grote regelmaat aan in talkshows en hun invloed op kabinetsbeslissingen is onmiskenbaar. Zo wist het duo begin dit jaar de vaccinatiestrategie van het ministerie van Volksgezondheid te wijzigen zodat eerst medewerkers in de zorg het coronavaccin toegediend kregen.