Gommers en Kuipers trappen open deur in over gebrekkig coronabeleid

De zorg in Nederland zou veel minder belast zijn, als vanaf het begin van de coronapandemie was gestuurd op een zo laag mogelijk aantal besmettingen. Die open deur trappen intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers in bij Nieuwsuur.

Als we minder covid hadden gehad, hadden we meer reguliere zorg door kunnen laten gaan. We kunnen pas over een aantal jaar zeggen wat dat gedaan heeft met mortaliteit, voor aandoeningen zoals kanker,’ aldus Gommers. Volgens Kuipers was het Nederlandse beleid erop gericht om besmettingen voor lief te nemen, zolang de zorg het aankon. Daarbij werd onvoldoende geanticipeerd op de snelheid waarmee het aantal besmettingen toenam.

Ook toen in de zomer van 2020, nadat de eerste golf geweken was, het aantal coronagevallen steeg, werden er geen maatregelen genomen. Volgens Gommers omdat de meeste nieuwe besmettingen destijds onder jongeren voorkwamen. Het duurde uiteindelijk tot half oktober, toen er al 277 coronapatiënten op de uitpuilende intensive care-afdelingen lagen, voor er echte maatregelen werden genomen in de vorm van een eerste, gedeeltelijke lockdown.

Maar terwijl in andere Noord-Europese landen al vroeg op een beperking van het aantal besmettingen werd gestuurd, werd in Nederland amper gesproken over een strategiewijziging. Volgens Kuipers ging het vooral veel over ‘ziekenhuiscapaciteit als beperkende factor. En het is minder gegaan over de vraag of je infecties op een blijvend laag niveau kan brengen.’ Na het nog eens bestuderen van de OMT-aantekeningen sluit Gommers zich daarbij aan.

Woensdag bleek al uit een uitgebreide reconstructie van Nieuwsuur dat de Nederlandse regering veel te laat in actie kwam met de coronabestrijding. Het demissionaire kabinet heeft in een reactie daarop laten weten dat het uitgangspunt wel degelijk het laag houden van de besmettingsgraad is geweest, dit terwijl uit het onderzoek blijkt dat het kabinet stuurde op de zogenaamde groepsimmuniteit. Ook beweert het demissionaire kabinet nu dat er ‘fors ingezet’ is op testen en traceren. Daarover meldt Nieuwsuur:

Uit opgevraagde stukken blijkt dat het ministerie van Financiën eind oktober 2020 concludeerde dat een test- en traceeraanpak achterbleef. Nederland schaalde weliswaar op maar het was nog lang niet voldoende, en de testcapaciteit kwam “niet in de buurt van een land als Denemarken”, zo staat in een ambtelijke notitie.

Kijk hier de reconstructie van de trage corona-aanpak terug. Donderdag zendt Nieuwsuur deel 2 van het onderzoek uit.