Google bedroog gebruikers die hotels zochten: 1,1 miljoen euro boete

Google, de populairste zoekmachine ter wereld en daarnaast zeer bedreven in belasting ontwijken, moet aan de Franse staat een boete van 1,1 miljoen euro betalen. De autoriteiten stellen vast dat het Amerikaanse bedrijf gebruikers die zochten naar hotels misleidde. Het AD schrijft:

De zaak kwam aan het rollen na klachten van hotels. In het onderzoek werden de beoordelingen van 7500 hotels op Google vergeleken met de officiële ranglijsten die door het Franse toerismebureau Atout France werden uitgegeven. Daaruit bleek dat Google op zijn eigen manier ook één tot vijf sterren uitdeelde aan accommodaties, maar die kwamen niet overeen met de officiële cijfers.

De Franse fraudewaakhond met de welluidende naam Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, oftewel DGCCRF, constateert dat de praktijk van de zoekgigant niet alleen zeer schadelijk is voor consumenten maar ook dat hotels onterecht benadeeld werden. Google, dat met Facebook tot de grootste advertentiebedrijven ter wereld behoort, zou de praktijk in Frankrijk in 2019 gestaakt hebben.