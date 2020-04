Google houdt voor overheden gedrag burgers in de gaten

Tech-gigant Google gaat de data die het bedrijf verzamelt over gebruikers als het gaat om verblijfplaatsen en reisbewegingen ter beschikking stellen aan overheden. De gegevens moeten het voor de autoriteiten makkelijker maken te controleren of burgers zich gedragen volgens de beleidsregels.

NRC schrijft:

Ook in Nederland wordt van verschillende categorieën locaties – winkels en recreatiegebieden, supermarkten en apotheken, parken, kantoorpanden en woonwijken – in kaart gebracht hoe druk het er nu is in vergelijking met januari. De gegevens zijn uitgesplitst per provincie en gebaseerd op locatiedata van twee tot drie dagen geleden. Op basis daarvan kunnen overheden inschatten of het te druk is geweest op bepaalde plekken.

De rapportages betreffen 131 landen en zijn publiek beschikbaar. Het gaat niet om absolute aantallen maar trendweergaven in percentages. Bijvoorbeeld hoe groot de vermindering is in het gebruik van openbaar vervoer. Het bedrijf geeft met het vrijgegeven van de gegevens gehoor aan oproepen van onder meer de Europese Commissie. Eerder gingen telecommaatschappijen al over tot het delen van data.

cc-foto: GoToVan