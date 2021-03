Google Images bevestigt vooroordelen over Thaise en Braziliaanse vrouwen

Wie via Google Images zoekt naar Thaise, Oekraïense of Braziliaanse vrouwen, krijgt sneller pikante foto’s voorgeschoteld dan wie bijvoorbeeld naar Amerikaanse of Duitse vrouwen zoekt. Dat blijkt uit een onderzoek van Deutsche Welle.

Terwijl een zoektocht op Duitse vrouwen vooral foto’s oplevert van Duitse politici en atleten, leidt het zoeken naar Braziliaanse vrouwen hoofdzakelijk tot afbeeldingen van vrouwen die poseren in bikini’s en sexy poses. Meer dan 40 procent van de foto’s in de zoekresultaten van Braziliaanse vrouwen valt aan te merken als pikant, becijfert Deutsche Welle. Dat percentage ligt zeker acht keer zo hoog als bij Duitse vrouwen.

Google Images lijkt vooral buitenlandse vooroordelen in stand te houden. Zo daalt het percentage gewaagde foto’s van Braziliaanse vrouwen bij een zoekopdracht in het Portugees naar 9 procent.

In Europa toont Google Images relatief vaak gewaagde foto’s van Sloveense, Griekse en Hongaarse vrouwen, terwijl in Azië een zoekopdracht naar Thaise, Filipijnse en Taiwanese vrouwen relatief veel pikante afbeeldingen oplevert.

Afbeeldingen van Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse en Zuidoost-Aziatische vrouwen zijn vaak afkomstig van websites die vrouwen objectiveren, aldus Deutsche Welle. Met name afbeeldingen van Oekraïense en Tsjechische vrouwen leiden door naar sites waar vrouwen worden gereduceerd tot lustobjecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om websites met ‘postorderbruiden’.

Sirijit Sunanta, hoogleraar multiculturele studies aan de Universiteit van Bangkok, wijst er tegenover Deutsche Welle op dat de door Google Images gereproduceerde vooroordelen ten koste gaan van de gelaagdheid van vrouwen met een bepaalde nationaliteit. “Thailand wordt gezien als een soort Disneyland voor prostitutie en sekstoerisme.”

Screenshot: Google Images