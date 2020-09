Google luistert naar Aboriginals: berg verwijderd van Street View

Nadat de Australische autoriteiten vorig jaar al verboden om de Uluru te beklimmen, is het nu ook niet mogelijk om virtueel bovenop de beroemde rotsformatie te staan. Voor de lokale Aboriginals, de Anangu, is de Uluru een heilige plaats.

Op verzoek van de Australische overheid en de Anangu heeft het bedrijf Uluru uit Google Street View verwijderd. Ook haalde Google foto’s van feestvierende toeristen op de top weg, schrijft Het Laatste Nieuws.

Het verbod op het beklimmen van de Uluru in het nationaal park Uluṟu-Kata Tjuṯa is ook vanuit het oogpunt van veiligheid een verstandige beslissing. In de loop der jaren zijn er zeker 37 doden gevallen bij het opklauteren van de rotspartij.

cc-foto: Walkerssk