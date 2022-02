Gouverneur Texas roept op ouders van transkinderen te verklikken

De gouverneur van Texas Gregg Abbott roept inwoners van de Amerikaanse staat op om ouders met transkinderen te verklikken. Volgens de Republikeinse gouverneur en zijn minister van Justitie Ken Paxton staat een transitiebehandeling bij minderjarigen gelijk aan kindermishandeling.

Als artsen, verpleegkundigen of docenten vermoeden dat een kind een gendertransitie ondergaat, moeten ze dat rapporteren zodat er een onderzoek kan volgen. Maken ze geen melding, dan kunnen ze eveneens worden vervolgd, zo dreigt Abbott.

Volgens lhbti-activist Adri Pèrez probeert de gouverneur met de krankzinnige maatregelen de aandacht af te leiden van justitieel onderzoek tegen hem. Abbott wordt verdacht van aandelenfraude, betrokkenheid bij omkoping en machtsmisbruik.

Greg Abbot has officially directed Family and Protective Services to begin investigating all trans children in Texas and prosecuting their parents as child abusers.

He has also instructed all teachers, doctors, and caregivers to begin reporting any trans students they see. pic.twitter.com/AO4FdYNuym

