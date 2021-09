Grapperhaus (Justitie) loog Kamer voor over illegale privacyschending NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) handelde in strijd met de wet bij het jarenlang verzamelen, opslaan en analyseren van privacygevoelige informatie over burgers. Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) wist dat juristen van de NCTV daarvoor waarschuwden, maar toch loog hij deze zomer tegen de Kamer en hield vol dat de werkwijze geoorloofd was.

Dat schrijft NRC op basis van vrijgegeven documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het was diezelfde krant die in april dit jaar onthulde hoe de NCTV ‘op grote schaal informatie over burgers had verzameld en verspreid’:

Ook bleken analisten met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten te volgen. Net voor publicatie werden de nepaccounts op Facebook, Instagram en Twitter opgeheven. De coördinator bleek ook in vertrouwelijke analyses te beschrijven met wie personen waren getrouwd, hoeveel kinderen ze hadden, met wie ze omgingen, soms vergezeld van foto’s. NCTV deelde zulke analyses regelmatig met andere overheidsdiensten zoals gemeenten, politie, de AIVD en buitenlandse veiligheidsdiensten.

In juni van dit jaar volgde een Kamerdebat waarin de demissionaire minister herhaaldelijk werd gevraagd of de NCTV de wet overtrad. Daarover was Grapperhaus duidelijk: “Nee, naar mijn stellige oordeel is dat niet het geval.” Uit de documenten blijkt nu dat Grapperhaus op dat moment al bijna vier maanden op de hoogte was dat juristen van de NCTV daar heel anders over dachten.

De nu vrijgegeven documenten zijn vermoedelijk pas het topje van de ijsberg. NRC vroeg honderden NCTV-documenten op, maar kreeg er woensdag na vijf maanden wachten slechts tien: