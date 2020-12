‘Grapperhaus stond klaar als alternatief voor Hugo de Jonge, toen kwam de bruiloft’

Sinds de aanwijzing van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) als lijsttrekker van het CDA is er rekening mee gehouden dat hij tussentijds afstand zou moeten doen van het leiderschap. Er zou een moment kunnen komen waarop de combinatie met zijn taak als belangrijkste coronaminister van het kabinet te zwaar zou worden. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werd achter de hand gehouden om eventueel De Jonge op te volgen als lijsttrekker.

Dit zegt CDA-historicus Pieter Gerrit Kroeger in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Als het echt helemaal fout zou lopen met corona, zou het CDA een ander kandidaat-premier maken. Dat was Ferd Grapperhaus. Een man van de rechtsstaat. Briljant intellectueel, iemand van gewicht. Een boeiende en zeker voor het debat aantrekkelijke persoonlijkheid”, zegt Kroeger.

Het alternatief werd onmogelijk nadat er foto’s opdoken van Grapperhaus’ bruiloft, waarop niet iedereen de door het RIVM en het kabinet aangeraden anderhalve meter corona-afstand in acht nam. In een zwaar Kamerdebat sprak Grapperhaus spijt uit. Van de regeringscoalitie mocht hij aanblijven als minister, maar in het CDA raakte hij uit beeld als mogelijke vervanger van De Jonge.

“Hoe vaak hebben we al niet gezien dat de liefde de gang der historie helemaal kan veranderen”, zegt Kroeger. Toen afgelopen week Hugo de Jonge aankondigde zijn lijsttrekkerschap op te geven, was de vraag of Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt – die in juni de strijd om het lijsttrekkerschap met De Jonge nipt verloor – alsnog de eerste plaats zou opeisen. De door veel CDA’ers als droomkandidaat beschouwde minister Wopke Hoekstra (Financiën) besloot over zijn eerdere bezwaren heen te stappen. Omtzigt zei dat er dit keer met Hoekstra ‘een uitstekende kandidaat’ was en dat het CDA in deze fase ‘vanuit het kabinet’ geleid moet worden.