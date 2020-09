Greenpeace sleept staat voor de rechter vanwege steun voor KLM

Greenpeace is van plan volgende maand naar de rechter te stappen om de staatssteun voor KLM aan te vechten. Het is de milieuorganisatie een doorn in het oog dat de overheid geen klimaateisen stelt aan het bedrijf als voorwaarde voor de steun.

“We willen groen en eerlijk uit deze crisis komen. De miljardensubsidie voor grote vervuiler KLM staat hier haaks op”, stelt Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace. “Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis, en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers.”

De luchtvaartsector wordt sinds het uitbreken van de coronacrisis overeind gehouden met belastinggeld. Volgens de bailout-tracker van Greenpeace staken de Europese overheden de luchtvaartmaatschappijen al 32,5 miljard euro toe. De Nederlandse overheid kwam met een steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM, dat overigens niet kan verhinderen dat er duizenden banen bij de luchtvaartmaatschappij verdwijnen.

Greenpeace wil dat de overheid KLM in ruil voor de steun uitstootnormen oplegt. Elk jaar zou het bedrijf minder CO2 moeten uitstoten. De milieuorganisatie denkt dat het bedrijf dat onder meer kan bereiken door korte vluchten te schrappen. “Het is echt niet nodig om iedere dag meerdere vliegtuigen naar Brussel of Parijs te laten vliegen”, aldus Zloch.

Foto: Myrthe Verweij | Greenpeace