’s Werelds beroemdste klimaatactivist Greta Thunberg heeft een nieuwe missie: de manier veranderen waarop de wereld voedsel produceert en consumeert. De bio-industrie betekent immers niet alleen immens dierenleed, maar is ook verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot op de planeet en veel ernstige ziektes. Denk alleen aan zika, sars, mers, vogelgriep en natuurlijk de coronapandemie die de planeet nu al bijna anderhalf jaar in zijn greep houdt. Het is dan ook niet de vraag of er hierna nóg een pandemie komt, maar wanneer. Een die mogelijk nog ernstiger is dan Covid-19.

Dit weekend bracht Thunberg een korte film uit waarin ze uiteenzet waar het misgaat en hoe we dit als mensheid moeten veranderen. ‘Onze relatie met de natuur is stuk,’ zegt Thunberg. ‘Maar relaties kunnen hersteld worden.’

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature – we are nature protecting itself.”

Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq

