Greta Thunberg, AOC pakken schaamteloze zelfpromotie van Shell aan

Oliegigant Shell ahct op Twitter witte voetjes te halen als milieubeschermer door het publiek te vragen “Wat ben jij bereid te veranderen om de uitstoot terug te dringen?” Slechts 199 mensen namen deel aan de peiling maar toen deed wel de vlam in de pan slaan bij actievoerders, wetenschappers, politici en burgers die zich inzetten voor het klimaat.

📊 What are you willing to change to help reduce emissions? #EnergyDebate — Shell (@Shell) November 2, 2020

Het progressieve Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez pikte de tweet op en antwoordde: “Ik ben bereid jullie verantwoordelijk te houden voor het 30 jaar lang liegen over klimaatverandering, terwijl jullie de hele tijd in het geheim wisten dat de uitstoot van fossiele brandstoffen onze planeet zou vernietigen.”

I’m willing to hold you accountable for lying about climate change for 30 years when you secretly knew the entire time that fossil fuels emissions would destroy our planet 😇 https://t.co/ekj1Va1Cp0 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 2, 2020

De tweet van AOC werd 350.000 keer geliked.

Ook klimaaticoon Greta Thunberg ging gretig in op de vraag en schreef: “Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben zeker bereid om de fossiele-brandstofbedrijven-ter-verantwoording-te-roepen-voor-het-bewust-vernietigen-van-de-toekomstige-levensomstandigheden-van-talloze-generaties-voor winst-en-vervolgens-trachten-mensen-af-te-leiden-en-echte-systemische-verandering-te-voorkomen-middels-eindeloze-greenwash-campagnes.”

I don’t know about you, but I sure am willing to call-out-the-fossil-fuel-companies-for-knowingly-destroying-future-living-conditions -for-countless-generations-for profit-and-then-trying-to-distract-people-and-prevent-real-systemic-change-through-endless greenwash-campaigns. https://t.co/O3ReJPv81Q — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 2, 2020

Klimaatwetenschapper stelde zelfs dat Shell zich schuldig maakt aan ‘gaslighting’ van het publiek. De term verwijst naar de gelijknamige theater- en filmklassieker over een vrouw die gek wordt gemaakt door haar kwaadwillende manipulerende echtgenoot, die haar op listige wijze voortdurend aan het twijfelen brengt over haar eigen gedrag.

FUCK YOU for permanently destroying our planet and gaslighting us all the while. You had your chance to be part of the solution. Now we're doing everything we can to put you out of business and send your executives to prison and we won't stop. pic.twitter.com/Fmp61ceoOl — Peter Kalmus (@ClimateHuman) November 2, 2020

Klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe wees op de gigantische bijdrage die Shell heeft geleverd aan de opwarming van de aarde en merkte vervolgens dat Shell haar antwoord verborg voor de volgers.

@Shell asked people what individual steps they were willing to take to fix climate. I replied, below. They hid my reply. https://t.co/hPI8tf5uUy — Prof. Katharine Hayhoe (@KHayhoe) November 2, 2020

CNN-correspondent Bill Weir kwam met een duidelijke vergelijking: “Dit is alsof Freddy Krueger je vraagt wat je bereid bent te veranderen om beter te slapen.” Krueger is het beruchte monster uit de horrorklassieker Nightmare on Elm Street.

This is like Freddy Krueger asking what you’re willing to change to get better sleep. https://t.co/NA7WcsZMPG — Bill Weir (@BillWeirCNN) November 2, 2020

The Guardian die over het pr-drama voor Shell bericht, onthulde in 2017 dat Shell al in 1986 wist dat klimaatverandering aan de gang was als gevolg van de uitstoot door de fossiele industrie. In 1991 presenteerde het bedrijf zelfs een soort van klimaatcampagne. Ondertussen ondernam Shell zelf nauwelijks tot geen stappen om tot verandering te komen. Voor studies naar alternatieve energiebronnen werd weinig geld uitgetrokken in vergelijking met de investeringen in olie.

cc-foto: Charles Conatzer & the sHellNo! Action Council