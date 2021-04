Greta Thunberg boycot klimaattop vanwege oneerlijk vaccinatiebeleid

Greta Thunberg, de Zweedse tiener die een wereldwijde klimaatbeweging inspireerde, is niet van plan deel te nemen aan COP26, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties die in het najaar in Glasgow gehouden moet worden. Haar weigering wordt gezien als een grote tegenslag voor de organisatie. Thunberg woonde tot nu alle klimaattoppen van de VN bij sinds ze voor het parlement in Stockholm haar solo klimaatstaking startte die uitgroeide tot een internationale scholierenactie.

Thunberg blijft weg omdat ze zich zorgen maakt over de coronacrisis en het beleid om de pandemie te bestrijden. Ze vreest dat belangrijke deelnemers daarom verstek zullen moeten laten gaan omdat in hun landen nog amper vaccins beschikbaar zijn. “Het moet op de juiste manier gebeuren,” vertelde ze tegen de BBC. “Natuurlijk is het het beste als iedereen gevaccineerd wordt zodat alle deelnemers op dezelfde voorwaarden de conferentie kunnen bijwonen.”

De conferentie is al eens een keer uitgesteld vanwege de coronacrisis. Er zullen naar verwachting zo’n 30.000 personen uit de hele wereld aan deelnemen. Volgens Thunberg is het probleem dat vaccins niet in alle deelnemende landen beschikbaar zijn. Ze vindt het erg dat rijke landen waarschijnlijk hun jonge, gezonde deelnemers gaan vaccineren en dat dat “vaak ten koste gaat van kwetsbare groepen in andere delen van de wereld. Zo lang de verdeling van de vaccins extreem ongelijk is zal ik als de huidige ontwikkelingen niet veranderen, de conferentie niet bijwonen.”

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26

But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual…).

Thread-> https://t.co/pr1u7TeZxn

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021