Extinction Rebellion en Greta Thunberg in actie tegen Black Friday

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en Extinction Rebellion demonstreren vrijdag tegen het Amerika overgewaaide consumptiefeest Black Friday. Thunberg, die vandaag weer haar wekelijkse klimaatstaking organiseert, roept haar volgers via Twitter op om geen spullen te kopen die je niet nodig hebt.

School strike week 119. Today is black Friday. Overconsumption is wrecking present and future living conditions and the planet itself.

Don’t buy stuff you don’t need.#ClimateStrikeOnline #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #flattenthecurve #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/rMr02n0vwT

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 27, 2020