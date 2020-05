Greta Thunberg: klimaatvervuilers schenden kinderrechten

Greta Thunberg en vijftien andere jonge klimaatactivisten hebben een formele klacht ingediend bij de Verenigde Naties tegen vijf landen die met hun steun voor fossiele brandstoffen de levens van kinderen in gevaar brengen.

Het gaat om vijf landen – Argentinië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Turkije – die een extra artikel bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben aangenomen, meldt Deutsche Welle.

Volgens de klimaatactivisten schenden deze landen “hun verplichtingen door de uitstoot van broeikasgassen decennialang niet te beperken, terwijl ze wel op de hoogte zijn van de risico’s van klimaatverandering”.

“Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, omdat ze met meer sterfte en ziekte zullen worden geconfronteerd”, stellen de klimaatactivisten die tussen de 8 en 17 jaar oud zijn.

Brazilië, Duitsland en Frankrijk hebben laten weten dat de klacht niet behandeld zou moeten worden door het VN-comité voor de Rechten van het Kind, “omdat de klimaatcrisis wereldwijd is en geen enkele staat de verantwoordelijkheid draagt”.

Op Twitter wijst Thunberg erop dat de CO2-concentratie in de atmosfeer nog nooit zo hoog was als nu.

New record again. This will of course be broken time and time again as the accumulated concentration of CO2 in the atmosphere will keep increasing.

The real worry is the increasing speed. We’re closing in on 420ppm… The considered “safe level” is 350ppm-which we passed in 1987. https://t.co/3M5ziv9dAN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 5, 2020