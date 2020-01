Greta Thunberg leest elite de les: tijd om in actie te komen

Bij haar bezoek aan het World Economic Forum in Davos, waar leiders uit de politiek en het bedrijfsleven zich dezer dagen verzamelen voor hun jaarlijkse samenzijn, heeft klimaatactivist Greta Thunberg flink uitgehaald naar de elite die te weinig doet om de klimaatcrisis aan te pakken. Thunberg herhaalde haar boodschap van vorig jaar, toen ze de machtigen der aarde voorhield dat de wereld in brand staat.

“Vanuit het oogpunt van duurzaamheid hebben rechts, links en het centrum allemaal gefaald. Geen enkele politieke ideologie of economische structuur is erin geslaagd om de klimaat- en milieunoodtoestand op te lossen en een duurzame wereld te creëren. Want die wereld, voor het geval het jullie nog niet was opgevallen, staat op dit moment in brand.”

De Zweedse klimaatactivist was sceptisch over de aankondiging van Donald Trump, die in Davos beloofde dat de Verenigde Staten zullen meedoen aan het initiatief om duizend miljard bomen te planten. “Bomen planten is goed natuurlijk, maar het is lang niet genoeg”, zei Thunberg. “We moeten de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengen.”

Om dat te bereiken bepleit Thunberg een investeringsstop voor fossiele brandstoffen bij bedrijven, financiële instellingen en overheden. Ook moet er een einde komen aan de subsidies op fossiele brandstoffen. Veel landen zorgen ervoor dat brandstoffen onder de marktprijs kunnen worden verkocht, en ook internationaal zijn er de nodige indirecte subsidies op fossiele brandstoffen. Zo is kerosine voor vliegtuigen vrijgesteld van belastingen.

Als de in Davos verzamelde elite geen maatregelen neemt, moet ze over een paar jaar aan hun kinderen kunnen uitleggen waarom ze de klimaatcrisis uit de hand heeft laten lopen, waarschuwde Thunberg. “We vragen jullie om te handelen op een manier waaruit blijkt dat jullie je kinderen meer lief hebben dan wat dan ook.”