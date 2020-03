Greta Thunberg op zwarte lijst Hongaarse staatsmedia

Journalisten bij Hongaarse staatsmedia moeten toestemming vragen voor ze kunnen schrijven over Greta Thunberg. Berichtgeving over de rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty en Human Rights Watch is helemaal uit den boze. Dat blijkt uit interne e-mails waarop Politico Europe de hand heeft weten te leggen.

De e-mails dateren van de tweede helft van 2019 en zijn afkomstig van mensen die aan de touwtjes trekken bij verscheidene staatsmedia. Volgens Politico Europe zijn de oekazes toegespitst op de berichtgeving van het persbureau MTI.

Politico citeert onder meer uit een e-mail van senior redacteur Sándor Végh, die een lijst van onderwerpen noemt waarvoor toestemming nodig is voordat er kan worden overgegaan tot publicatie. Het gaat daarbij onder meer om: “migratie, Europees terrorisme, Brussel en kerkzaken”.

Een andere senior redacteur, Sándor Ráthy, mailde dat journalisten die willen schrijven over Greta Thunberg eerst toestemming moeten vragen aan de hoofdredactie. Ráthy stuurde zijn mail op 14 augustus, de dag waarop de Zweedse klimaatactiviste met een zeilboot naar New York vertrok om daar de Verenigde Naties te kunnen toespreken. Persbureau MTI publiceerde uiteindelijk geen enkel verhaal over die reis.

Onderzoeker Lydia Gall van Human Rights Watch spreekt schande van de beperkingen die worden opgelegd aan de journalisten van staatsmedia. “Dit laat weer zien hoe de Hongaarse regering de vrijheid van de media probeert te ondermijnen”, zegt Gall tegen Politico.

In 2018 begon het Europees Parlement een zogeheten artikel-7-procedure tegen Hongarije. Die procedure kan er uiteindelijk toe leiden dat Hongarije zijn stemrecht bij Europese besluitvorming verliest.

De toenmalige GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini concludeerde na onderzoek dat de ontwikkelingen in Hongarije een bedreiging vormen voor de Europese waarden. Het Europees Parlement maakte zich onder meer grote zorgen over de rechtsstaat en de persvrijheid in het land.

cc-foto: Anders Hellberg